«Вечно чем-то недовольны»: Юлия Самойлова назвала причину травли Манижи

https://static.news.ru/photo/94364c2a-b314-11eb-81b9-96000091f725_660.jpg Фото: MANIZHA/vk.com

Певица Юлия Самойлова в интервью «Собеседнику» назвала причину волны негатива, которая обрушилась на представительницу России на предстоящем Евровидении Манижу.

По мнению бывшей участницы международного музыкального конкурса, в России сейчас травят вообще всех.

B даже про группу Little Big, которая должна была поехать в прошлом году, писали: «Кто это такие?», «Что это за ужас?» Есть определённая группа людей, которые любят обсуждать других и вечно чем-то недовольны, — объяснила она.

Самойлова отметила, что впервые услышала творчество Манижи в 2016 году, через два года встретилась с ней лично и теперь они поддерживают общение. Певица призналась, что ей нравятся яркие работы артистки.

Она добавила, что сейчас Маниже необходимо пройти через хейт и перенести спокойно всю критику.

Ранее сообщалось, что букмекеры продолжают принимать ставки на итоги музыкального конкурса «Евровидение». По данным портала Euroinvision.com, больше всего шансов выиграть у Мальты (16%), которую представит певица Destiny. В успех российской участницы Манижи с песней «Русская женщина», судя по всему, эксперты не верят.