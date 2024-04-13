«Вечная формула»: названа главная причина популярности Modern Talking Музкритик Бабичев: Modern Talking обязана популярностью внешности певцов

Фото: Fryderyk Gabowicz/picture alliance/Global Look Press

Дитер Болен и Томас Андрес

Немецкая поп-группа Modern Talking стала невероятно популярной в свое время благодаря «ставшей вечной формуле: один темненький, второй светленький», рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, Дитер Болен и Томас Андрес завоевали в том числе женскую аудиторию «сладкой внешностью» и приятными слуху песнями.

Секрет успеха, мне кажется, в формуле: один беленький, другой темненький. Оба со сладкой внешностью и поют приятные слуху хиты для женской аудитории. Вот и весь секрет. В эпоху диско создавалось большое количество проектов, но именно Modern Talking вошли в историю, вписали свои имена именно этой формулой. Она будет вечной, — добавил Бабичев.

До этого Бабичев заявил NEWS.ru, что участие финской рок-группы The Rasmus в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2022 году стало для них позором. По его словам, скорее всего, музыканты таким образом хотели напомнить о себе и прорекламировать новый альбом.

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