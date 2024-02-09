Вечеринка у Ди Каприо, избиение, хейт от Антонова: куда пропал DJ Smash

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

DJ Smash

Музыкант DJ Smash (Андрей Ширман) посетил подкаст «Ниче святого» от HiFi-стриминга «Звук». Что рассказал диджей о вечеринке звезды Голливуда Леонардо Ди Каприо, почему его хочет найти певец Юрий Антонов, чем он сейчас занимается?

Что рассказал DJ Smash о вечеринке Ди Каприо

По словам Ширмана, со звездой «Титаника» он пересекся на одной из вечеринок. Ди Каприо настоял на том, чтобы мероприятие прошло по определенным правилам. В частности, актер заклеил стикерами Ширману и другим гостям тусовки их телефоны. DJ Smash отметил, что никто из участников вечеринки не был против такого поворота событий.

«Ди Каприо всем заклеил телефоны, кстати. Прямо белым стикером берет телефоны, с двух сторон всем заклеивает. Никто не против, все, наоборот говорят: „Класс, значит будет классная вечеринка“», — поделился воспоминаниями музыкант.

Почему DJ Smash разозлил Антонова

Ведущий подкаста Марк Андерсон поинтересовался у Ширмана, покупал ли он права на хит народного артиста России Юрия Антонова «Летящей походкой». Эту композицию музыкант несколько раз использовал в качестве ремикса для своих выступлений, однако признался, что не обращался к Антонову по поводу авторских прав.

«Я сделал это для концертов в клубах. До сих пор статус у этой песни неофициальный», — заявил DJ Smash.

Ширман также иронично отметил, что не хочет видеться с Антоновым для урегулирования этого вопроса. По словам диджея, певец «ищет» его.

«Я не обращался к Антонову по вопросу авторских прав. А недавно узнал, что он меня ищет. Он в интервью уже сказал: „Я его поймаю!“ И я понял, что не надо с ним встречаться. Была бы моя воля, я вообще бы Антонова полностью переремиксировал, но Юрий Михайлович — человек, как мы знаем, сложный в этом плане», — добавил Ширман.

Что случилось с депутатом, который избил DJ Smash

В 2018 году экс-депутат Законодательного собрания Прикамья Александр Телепнев вместе с другом Сергеем Ванкевичем избили DJ Smash в клубе «Дом культуры» из-за отказа сделать совместное селфи. У артиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом челюсти. За это чиновник получил 2,2 года колонии-поселения.

Спустя почти 5 лет Телепнев вновь отправился за решетку. 7 марта 2023 года его приговорили к четырем годам колонии строгого режима за дебош в Перми. На этот раз экс-чиновник устроил драку в ночном баре «Наташа».

По данным СМИ, он вел себя адекватно, пока не заиграла песня Moscow Never Sleeps, которую исполняет DJ Smash. Телепнева разозлил трек, и экс-депутат побежал на выход, по пути кидая в сторону барной стойки ведерко со льдом, бокал и тяжелый стул, который задел по затылку посетителя, писали «Известия».

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид

Где сейчас DJ Smash

В настоящее время DJ Smash продолжает заниматься творчеством. 2 февраля текущего года вышел в свет новый альбом музыканта под названием Miu Mяu, куда вошли 16 треков, среди которых как полноценные песни («Океан», «Ветер»), так и короткие скетчи («Снежная», «Важное сообщение»). В начале альбома диджея объявляют как выходящего на арену укротителя кошек.

В январе сообщалось, что певица KAYA (настоящее имя — Ксения Луговая) сорвала съемки нового клипа с DJ Smash на их совместную песню. Причиной стала госпитализация беременной артистки. Ущерб оценивается в 5 млн рублей.

В декабре 2023 года Ширман в выпуске «Шоу Воли» на телеканале ТНТ сообщил, что он и его супруга, фотомодель Анастасия Кривошеева, ждут второго ребенка. 19 июня 2020 года у пары родилась дочь.

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