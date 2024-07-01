«Вечеринка прошла мимо»: Оксане Самойловой не удалось встретиться с Уэстом Оксана Самойлова призналась, что ей не удалось встретиться с Канье Уэстом

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Оксана Самойлова

Супруга рэпера Джигана блогер Оксана Самойлова призналась, что ей не удалось увидеть американского рэпера Канье Уэста, который прилетел в Москву для выбора площадки для концерта. Причиной стала ее запланированная встреча. Об этом звезда рассказала на премии «25 самых стильных» от журнала Voice, передает корреспондент NEWS.ru.

Денис мне вчера позвонил и сказал, что Егор Крид и Канье Уэст провождают его в аэропорт. Сейчас Егор придет, спросим его — мне тоже интересно. Сама я вчера была на встрече, и вечеринка прошла мимо меня. Я бы хотела встретиться с Канье, — призналась Самойлова.

Также Самойлова заявила, что певица Анна Седокова ненавидит ее семью. Звезда рассказала, что они не подписаны на друг друга в соцсетях. По словам Самойловой, Седокова сама отписалась от нее.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев предположил, что билет на концерт американского рэпера Канье Уэста в России может стоит около 40 тысяч рублей. В случае выступления певца в Москве будут сделаны специальные VIP-места и отдельные — на танцполе, отдаленном от сцены, заявил он. Бабичев уточнил, что судить о стоимости билетов достаточно сложно. Он допустил, что цены достигнут серьезной суммы, которую не может позволить себе каждый рядовой москвич.