Вечеринка Ивлеевой: последние новости 24 декабря, реакция, что с Киркоровым Блогер Ивлеева извинилась за свою «голую» вечеринку в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

В клубе Mutabor в Москве 20 декабря прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Почему мероприятие обернулось скандалом, какие новости выходили про это?

Кто посетил вечеринку Ивлеевой

На организованной Анастасией Ивлеевой вечеринке были замечены певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Анна Asti, рэперы Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой, Николай Васильев (VACIO), журналисты Ксения Собчак и Саша Сулим, блогер Мария Миногарова, стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Карина Нигай, Вика Салават и телеведущая Алена Водонаева.

На пояснице Ивлеевой былоколье с бриллиантами и крупным изумрудом стоимостью 23 млн рублей. Киркоров, Билан и Лолита облачились в костюмы из прозрачной сетки, а Собчак выбрала прозрачное платье с принтом в виде шипов розы.

Обтягивающие костюмы из крупной сетки также надели Водонаева, Миногарова и Самойлова. Более скромно выглядела Глюкоза: она пришла в прозрачной юбке и закрывающем тело боди. Анна Asti была одета в концертный костюм, оголяющий одну ногу и живот. На мероприятии она исполнила несколько композиций.

Самым обсуждаемым костюмом стал наряд рэпера VACIO, который был в одном носке Balenciaga на гениталиях. После мероприятия он получил 15 суток ареста за хулиганство, а также штраф за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Фото: t.me/moscowcourts Vacio (Николай Васильев)

Горчанин выбрал бюстгальтер и брюки с открытыми ягодицами, а Карцев появился в обтягивающем костюме.

Сулим надела черное короткое платье, Салават — обтягивающее платье из черной кожи, а Нигай — открытое темное платье.

Джиган был в спортивном костюме, который он снимал, чтобы продемонстрировать татуировки. После мероприятия он сообщил, что вечеринка была «отвратным пранком» и он быстро покинул ее вместе с женой.

«Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — заявил музыкант.

Как общественность отреагировала на вечеринку Ивлеевой

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов сказал NEWS.ru, что мероприятие напомнило ему «стадо обезьян, ограбивших магазины ювелирных изделий и нижнего белья».

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста. Идею поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

«Если говорить о Киркорове конкретно, то, по-моему, это далеко не первая его эпатажная история, которая полностью опровергает правильность решения, когда ему это звание давали. Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания», — заявил он.

Актриса Мария Шукшина поставила под сомнение моральные качества героев мероприятия, у которых есть дети, особенно Киркорова. Также она составила список участников вечеринки и предложила подписчикам направить свои сообщения в Роскомнадзор с требованием запретить показ этих персон на федеральном телевидении.

Певица Анастасия Сланевская (Слава) назвала вечеринку Анастасии Ивлеевой «срамотой».

«Ой, ребята, что делается! Срамота-то какая! У Ивлеевой видали, что происходит? Голые все, попы голые. Как же допустили такое?» — высказалась артистка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Режиссер Сарик Андреасян

Режиссер Сарик Андреасян отменил запланированное интервью с Ксенией Собчак из-за ее участия в скандальной вечеринке Ивлеевой. Он заявил, что не желает даже находиться рядом с ней.

«Надо понимать, что любой известный и значимый артист — это лицо своей семьи, своего окружения и, как бы это пафосно не звучало, лицо государства», — считает деятель искусства.

Как Ивлеева прокомментировала скандал

Анастасию Ивлееву призвали проверить на достоверность предоставленных сведений о доходах после того, как она показала украшение за 23 млн рублей. С таким заявлением в Генпрокуратуру обратился Виталий Бородин.

Сначала телеведущая заявила, что рада тому, что ее вечеринка вызвала резонанс.

«Это того стоило. Я обожаю, что о каждой моей вечеринке пишут, что разврат, бесовщина и ниже некуда. Пусть это никогда не проходит! Я не хочу, чтобы в мире было полное принятие друг друга, тогда станет скучно. Мы загнемся от посредственности», — высказалась она.

Однако сегодня, 24 декабря, блогер опубликовала в соцсетях видеоособщение с извинениями. Она заявила, что отправит выручку с продажи билетов на мероприятие на благотворительность.

«Это было крайне неуместно. Я за это приношу извинения перед всеми, перед обществом и перед своими гостями», — сказала Ивлеева.

Также она объяснила, что вечеринка была посвящена арт-проекту, опубликованному журналом Playboy в 2022 году.

Читайте также:

«Ивлеева будет следующей»: кому из звезд «голой» вечеринки грозит арест

«Даже не вставило»: звезды нашли что сказать о вечеринке Ивлеевой

Рэпер VACIO извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой