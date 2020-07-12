Вдову Проскурина выселяют из столичной квартиры

https://static.news.ru/photo/552dc448-c44c-11ea-9e67-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/hondairina

Вдова артиста Виктора Проскурина Ирина Хонда вынуждена переехать из Москвы в Санкт-Петербург. У женщины нет прав на квартиру, в которой они жили с заслуженным артистом РСФСР. Жилплощадь принадлежит одной из предыдущих жён актёра.

Квартира была куплена больше десяти лет назад, ещё до союза Хонды и Проскурина. После смерти актёра её попросили оперативно покинуть жильё. Друзья семьи рассказали журналистам, что Виктор Проскурин, возможно, не успел ничего оформить на жену, ведь он не собирался умирать. Рыночная стоимость квартиры составляет около 20 млн рублей.

Организовывает переезд — машину, чтобы поместились все её вещи. Теперь всю их с Витей жизнь она упаковывает в коробки, вот так — память в коробки, — заявили друзья семьи журналистам KP.Ru.

Ирина Хонда, которая также была директором артиста, планирует заняться сохранением памяти о любимом муже: организовать фестиваль и сделать музей артиста.

В беседе с журналистами вдова подтвердила свой отъезд из Москвы в Санкт-Петербург. В северной столице у неё проживает мать.

Я питерская, у меня там квартира в ипотеке. Мы хотели с Виктором Алексеевичем продать эту квартиру — купить маме, приобрести себе жилье в Испании. И жить на две страны. Все неожиданно случилось, — объяснила журналистам Ирина Хонда.

Виктор Проскурин умер от хронической обструктивной болезни лёгких 30 июня 2020 года. Ему было 68 лет. Вдова считает, что здоровье артиста подорвала тяга к курению. Больше месяца Проскурин находился в реанимации. У него случился приступ дыхательной недостаточности и его подключили к аппарату ИВЛ.

Как ранее писал NEWS.ru, Ирина Хонда рассказала о колоссальных трудностях, связанных с церемонией прощания. Возможность провести мероприятие в Театральном институте им. Б. Щукина (Москва), где учился артист, женщине пришлось «пробивать», вплоть до обращения к главе РФ Владимиру Путину.