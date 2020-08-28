Вдовец Легкоступовой завил о желании уплыть в Турцию

https://static.news.ru/photo/6de31964-eb4f-11ea-a13c-fa163e074e61_660.jpg Юрий Фирсов Фото: firsov_yury/instagram.com

Яхтсмен Юрий Фирсов разместил среди друзей объявление о том, что готов перегнать яхту из Сочи в Турцию. Так вдовец Легкоступовой ищет работу, чтобы пытается справиться с горем.

Друзьям яхтсмен рассказывает, что только море поможет ему справиться с тоской после смерти жены. Пока же он живёт в Москве, ходит в церковь и разбирает совместные фото с погибшей супругой, пишет KP.RU.

О переживаниях Фирсова рассказала коллега яхтсмена Нелли Лосикова, которая снялась в одном из ток-шоу. Она сказала, что не стоит очернять вдовца певицы раньше, чем свои выводы сделает следствие. Лосикова считает, что Фирсов и Легкоступова до сих пор были бы счастливы, если бы не погибла певица: ведь в планах у них было празднование годовщины свадьбы на регате в сентябре.

Следствие по делу певицы ещё продолжается. В сентябре будут готовы результаты экспертизы, которые позволят узнать, сама ли артистка упала и ударилась головой или с чьей-то помощью.

Разбирательства проходят и в наркологии, где Легкоступову лечили под другой фамилией, чтобы избежать огласки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Фирсов, вдовец певицы Валентины Легкоступовой, скорее всего, обороняется от родственников покойной жены, которые винят его в гибели артистки. Такое мнение высказала психолог Ксения Ужинцева.