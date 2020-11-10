Вдовец Легкоступовой опубликовал архивное видео с её участием

https://static.news.ru/photo/df6fd068-23bc-11eb-bf52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Яхтсмен Юрий Фирсов поделился видео с участием своей покойной супруги, певицы Валентины Легкоступовой, сделанным в январе 2020 года.

Вдовец артистки в последнее время стал снова выходить в море под парусом и иногда делится кадрами с морских прогулок. Он поделился и архивной записью с регаты.

Валюша и наша команда на закрытии регаты в Макао. Январь 2020, — подписал он видео.

В комментариях к посту Фирсов признался, что до сих пор не свыкся со своей потерей.

Очень больно, просто невыносимо, — написал он.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.

Как сообщал NEWS.ru, сын Валентины Легкоступовой Матвей после смерти матери попал в клинику с сильной депрессией.