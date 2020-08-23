Вдова Табакова: «Я лишилась возможности дважды иметь ребёнка»

https://static.news.ru/photo/d72e2c76-e580-11ea-a245-fa163e074e61_660.jpg Марина Зудина Фото: Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Марина Зудина, вдова художественного руководителя МТХ имени Чехова и «Табакерки» Олега Табакова, призналась, что она до сих пор тяжело переживает утрату. Она решила вернуться к съёмкам, чтобы заглушить эту боль.

Недавно Зудина снялась в фильме «Содержанки» Константина Богомолова. Её многие раскритиковали за эту роль. В таких случаях она всегда вспоминает супруга. По словам звезды, Табаков предпочитал, чтобы артистка была раздета, а не одета.

Зудина с нежностью вспоминает прожитые годы с Табаковым. Артист в период разгара их отношений был женат. Только спустя десять лет он решил уйти из семьи.

Наверное меня многие осудят — я не испытываю чувства вины, потому что я ничего не разрушала, я лишилась возможности дважды иметь ребёнка и никогда никого в жизни не упрекнула. Это всегда был мой выбор, — подчеркнула Зудина в документальном фильме «Олег Табаков. Все, что останется после тебя», вышедшем на Первом канале.

Она добавила, что сожалеет об абортах.

54-летняя Зудина родила от известного артиста двоих детей. Первенцем актрисы стал сын Павел. Сейчас он живёт отдельно. Под крылом у мамы остаётся 14-летняя дочь Мария. Сын Зудиной пошёл по стопам родителей. Молодой человек снялся в нескольких картинах, среди которых — «Дуэлянт», «Спасти Ленинград», «Тобол».

Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. С 2000 года до самой смерти он возглавлял МХТ им. Чехова. В октябре 2018 года в театре открыли монумент выдающемуся художественному руководителю

Как писал NEWS.ru, Зудина — вдова режиссёра и актёра Олега Табакова — призналась, что появление дочери 14 лет назад наверняка продлило жизнь артиста.