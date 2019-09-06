https://static.news.ru/photo/db1ccd5a-d1af-11e9-97b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Global Look Press/Panoramic

Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда сообщила, что снова собирается выйти замуж.

Хочу сказать, что вы можете снова найти любовь после трагедии, — поделилась Беннингтон.

Её новый избранник работает пожарным. Родственники Честера одобрили выбор девушки, потому что её будущий супруг уже начал заботиться о всей семье.

Сейчас вдова создала организацию «Направление перемен 320» в память о муже. Её специалисты помогают людям справляться с депрессиями, а также предотвращают самоубийства.

Честер Беннингтон был найден мёртвым в своём доме в Калифорнии. Это произошло 20 июля, когда он остался один. Родные музыканта в тот момент находились в городе. По некоторым данным, певец был в затяжной депрессии.

Как писал News.ru, в Приморском районе Санкт-Петербурга нарисовали граффити, посвящённое солисту Linkin Park Честеру Беннингтону. Рядом с портретом находится цитата из песни One More Light.