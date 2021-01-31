Вдова Шаляпина впервые высказалась после смерти мужа

https://static.news.ru/photo/78020374-6449-11eb-9408-96000091f725_660.jpg Александр Шаляпин с женой Анастасией Фото: instagram.com/shalyap_in/

Вдова комика Александра Шаляпина рассказала, как живёт после смерти мужа. Анастасия Шаляпина не может находиться в квартире, где свёл счёты с жизнью её супруг.

Скорая, по словам женщины, приехала быстро, но комика уже было не спасти.

Я смотрю на плитку и не вижу её чистой — мерещится кровь. Это никогда не пройдет. В этом доме я не смогу жить, — призналась вдова в эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ .

Стендап-комик не оставил никакой предсмертной записки. Но при этом он был всё время на связи с женой. Шаляпин сильно переживал из-за отсутствии работы и после реабилитации захотел побыть один. Актёр не хотел видеться ни с женой, ни с дочкой.

Когда у него были пустые выходные без выступлений, то он расстраивался. Когда концерты отменили и не было работы — он сильно переживал. Он срывался после выступлений. Пил в гримёрке. Но при этом он всегда общался с дочкой, — рассказала директор комика Мария Малякина.

Александр Шаляпин умер в возрасте 41 года. Тело комика нашла вернувшаяся домой жена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мать погибшего стендап-комика Александра Шаляпина общалась с ним до последнего дня, и он не производил впечатления несчастного человека. По словам женщины, сын всегда говорил ей о том, что он счастлив, любит своё дело и своих друзей.