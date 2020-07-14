Вдова Проскурина рассказала о разводе с актёром накануне его смерти

https://static.news.ru/photo/dd5fa20e-c65a-11ea-b990-fa163e074e61_660.jpg Ирина Хонда Фото: facebook.com/hondairina

Пятая жена Виктора Проскурина Ирина Хонда рассказала, почему развелась с актёром за несколько месяцев до его смерти. На этом, заявила женщина, настаивал сам артист.

По словам Хонды, разговоры о разводе Проскурин завёл давно. Дело было тут не в остывших отношениях — супруги по-прежнему любили друг друга.

Он мне говорил: «Слушай, Хонда, тебе будет гораздо проще в качестве моей женщины, чем моей жены!» — рассказала вдова в «Прямом эфире» на телеканале «Россия 1».

Причину Проскурин объяснять не стал, но речь не шла о каких-то долгах или других обременениях, о чём точно знала супруга актёра. В конце концов, говорит женщина, она сдалась, спокойно отнеслась к необходимости развода и сама сообщила, когда готова идти в ЗАГС.

Ирина вспоминает, что работник учреждения очень удивилась, увидев их довольные улыбающиеся лица. Супруги объяснили ей, что это чистая формальность и вскоре их надо ждать в другом кабинете, чтобы заново оформить брак.

А после развода, вспоминает вдова, они вернулись домой, накрыли стол и Проскурин сказал уже бывшей жене, мол, главное, что они всё равно вместе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестная жена Виктора Проскурина Ирина Смурова выгнала вдову актёра Ирину Хонду из квартиры на Покровке, которая принадлежит ей по завещанию. Это произошло сразу после телеэфиров, в ходе которых Смурова клялась, что не станет выгонять последнюю жену Проскурина, а решит всё миром.