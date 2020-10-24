Вдова Михаила Круга развелась с третьим мужем

https://static.news.ru/photo/5a000abc-1609-11eb-8f4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ирина Круг/vk.com

Известная исполнительница шансона Ирина Круг сообщила о разводе с третьим мужем Сергеем Белоусовым. Об этом она рассказала в эфире шоу Андрея Малахова.

По словам артистки, причиной распада семьи стало предательство со стороны Белоусова. И хотя у них есть общий ребёнок, она всё же не решилась сохранять отношения.

Он никогда меня не бросит, всё отдаст за меня. Просто мы очень разные. Я попыталась его простить, но человек меня предал, я так не могу, — рассказала певица.

Ирина Круг — вдова знаменитого шансонье Михаила Круга, который был её вторым мужем. Они поженились в 2001 году, в мае 2002 года у них родился сын Александр, а в ночь на 1 июля 2002 года Михаил Круг был убит в собственном доме. В брак с Сергеем Белоусовым женщина вступила в 2006 году.

Ранее, как писал NEWS.ru, актёр и шоумен Гарик Харламов рассказал о причинах развода с актрисой Кристиной Асмус. По его словам, проблема заключалась в том, что они разные люди и у них разные интересы.