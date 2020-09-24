Вдова Марьянова переспала с любовником через месяц после смерти мужа

https://static.news.ru/photo/4f777926-fe68-11ea-a573-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Экс-солист группы «Доктор Ватсон» Владимир Овчаров впервые раскрыл подробности отношений со вдовой Дмитрия Марьянова Ксенией Бик. По его словам, они начали общаться после смерти актёра, а спустя месяц после его кончины стали любовниками. Интим между ними случился на 40-й день после гибели Марьянова, когда Ксения возвращалась с могилы покойного мужа.

Их общение началось с переписки в соцсетях. Как рассказал Овчаров, он выразил женщине соболезнования в связи со смертью актёра, после чего они начали созваниваться, а позже и встречаться.

Затем она однажды приехала ко мне домой. И тут мы уже и не сдержались, — поделился Овчаров.

Он раскрыл, что всё произошло, когда Ксения возвращалась с кладбища. Дело в том, что место, где захоронен артист, находится в 20 минутах от его дома.

В интервью KP.RU Овчаров рассказал , что не раз был дома у экс-возлюбленной и оставался там ночевать. Он вспомнил, как Ксения целовала его при портрете Марьянова в чёрной рамке, и это показалось ему кощунственным.

«Подожди, — говорю я ей, — у тебя должно быть уважение к нему. Хотя бы портрет убери». Она убрала, — вспоминает музыкант.

Бик не афишировала роман с Овчаровым. На семейных встречах она представляла его как «друга». Спустя три года отношений пара распалась.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года, ему было 47 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следствие назвало новую причину гибели Дмитрия Марьянова в Подмосковье. Актёр мог умереть от удара в живот, следствием которого стал разрыв подвздошной вены. Доказательством новой версии может стать повторная экспертиза, которая подтвердила, что самый крупный сосуд в организме человека лопнул от внешнего воздействия.