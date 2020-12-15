Вдова Кобзона рассказала о его измене, едва не расколовшей семью

https://static.news.ru/photo/dc955050-3edf-11eb-8498-fa163e074e61_660.jpg Нелли Кобзон Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Народный артист СССР Иосиф Кобзон изменял своей жене Нелли. Адюльтер супруга едва не разрушил их крепкий полувековой брак, рассказала вдова певца.

Несмотря на то что со стороны их союз казался крепким и безоблачным, она знала об измене мужа. В какой-то момент она предложила пожить отдельно. В результате чета Кобзонов полгода провела вдали друг от друга.

Он никогда в жизни у меня не просил прощения, что бы ни вытворял. Вот такой характер, — вспомнила Нелли Кобзон в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».

Она заверила, что не особо ревнива. Но в тот раз всё было настолько очевидно, что жена именитого певца, не выдержав обиды, собрала вещи и перебралась с дачи в городскую квартиру.

Тогда, по словам женщины, она заявила мужу, что простить такие вещи не может. Хотя Кобзон упорно отрицал измену, началась подготовка к разводу.

Толчком к примирению супругов стала болезнь артиста. На нервной почве его разбил радикулит, и он с трудом передвигался без посторонней помощи. Тогда женское сердце дрогнуло, а она решила простить мужа — «всё-таки у нас двое было общих маленьких деток».

Впрочем, это была не единственная обида. В далёком 1980 году Нелли Кобзон вместе с детьми собиралась пойти на Олимпиаду и просила мужа сопровождать их. Однако артист предпочёл отправиться в правительственную ложу, чтобы побеседовать с важными для него людьми.

Позже певец признал, что не может обращаться с женой неуважительно. Он принял условия супруги и с этих пор никогда не ставил её в неловкое положение и старался не огорчать.

Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. 30 августа 2019 года ему был открыт памятник на Востряковском кладбище.

Ранее, как писал NEWS.ru, вдова певца опровергла сообщения об установке нового памятника артисту в Москве.