Вдова Кобзона поразила фанатов стройной фигурой на фоне толстой Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/9940c68c-a261-11eb-a994-96000091f725_660.jpg Нелли Кобзон Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Вдова Иосифа Кобзона опубликовала в Instagram архивное фото с Аллой Пугачёвой. На снимке Нелли Кобзон выглядит ухоженной и стройной, у неё прекрасная укладка, лёгкий макияж, красное платье и элегантное колье.

Фото приурочено к дню рождения Примадонны.

Дорогая Алла Борисовна, с днём рождения вас, счастья и самое главное — здоровья, без него никуда, — говорится в тексте поздравления.

Пугачёва на фото выглядит не самым лучшим образом. На ней бесформенный чёрный балахон, волосы поддерживает простой чёрный ободок. В глаза бросаются лишние килограммы, что сразу подметили подписчики.

В комментариях к фото пользователи однозначно сходятся во мнении, что Кобзон затмила Пугачёву.

«Очень неудачное фото Примадонны. Алла Борисовна тут распухшая какая-то», «Нинель Михайловна зато красавица, как всегда», пишут пользователи.

Однако сегодня Примадонна выглядит прекрасно. Певице исполнилось 72 года, она носит коротенькие шортики и вообще позволяет себе смелые наряды.

Как сообщалось ранее, российская певица Алла Пугачёва в своём микроблоге показала, как выглядит двор её особняка после празднования дня рождения. Ролик появился в её Instagram-аккаунте.