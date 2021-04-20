Вдова Кобзона поразила фанатов стройной фигурой на фоне толстой Пугачёвой

Вдова Иосифа Кобзона опубликовала в Instagram архивное фото с Аллой Пугачёвой. На снимке Нелли Кобзон выглядит ухоженной и стройной, у неё прекрасная укладка, лёгкий макияж, красное платье и элегантное колье.
Фото приурочено к дню рождения Примадонны.
Дорогая Алла Борисовна, с днём рождения вас, счастья и самое главное — здоровья, без него никуда, — говорится в тексте поздравления.
Пугачёва на фото выглядит не самым лучшим образом. На ней бесформенный чёрный балахон, волосы поддерживает простой чёрный ободок. В глаза бросаются лишние килограммы, что сразу подметили подписчики.
В комментариях к фото пользователи однозначно сходятся во мнении, что Кобзон затмила Пугачёву.
«Очень неудачное фото Примадонны. Алла Борисовна тут распухшая какая-то», «Нинель Михайловна зато красавица, как всегда», пишут пользователи.
Однако сегодня Примадонна выглядит прекрасно. Певице исполнилось 72 года, она носит коротенькие шортики и вообще позволяет себе смелые наряды.
Как сообщалось ранее, российская певица Алла Пугачёва в своём микроблоге показала, как выглядит двор её особняка после празднования дня рождения. Ролик появился в её Instagram-аккаунте.