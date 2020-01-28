https://static.news.ru/photo/e5a0a052-41d1-11ea-bf5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Вдова артиста Николая Караченцова Людмила Поргина вспомнила о последних словах актёра перед самым его уходом из жизни. Об этом она рассказала на вечере памяти, посвящённом 75-летию артиста.

Когда Коля уходил, его последними словами были: «Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своём доме — театре», — произнесла она со сцены театра «Ленком».

На мероприятии присутствовали Полина Гагарина и Лариса Долина. С музыкальной программой выступил и музыкант Александр Розенбаум. Праздник в театре посетили и другие члены семьи Караченцова — его сын Андрей с женой и трое внуков артиста: Пётр, Нина и Оля, передаёт Teleprogramma.pro.

Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года. Через год после смерти актёра и на день его рождения, 27 октября 2019 года, на Троекуровском кладбище ему установили памятник.

Ранее, как писал NEWS.ru, Поргина ответила на обвинения в растрате денег, собранных на лечение покойного супруга. По её словам, многие упрекают её в жизни на широкую ногу, однако не принимают во внимание, сколько сил она потратила, ухаживая за мужем.