https://static.news.ru/photo/4d7fb5b6-38a7-11ea-baf1-fa163e074e61_660.jpg Николай Караченцов и Людмила Поргина Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина поскандалила в эфире телешоу с предполагаемой любовницей мужа. Некая Екатерина Подколзина решила публично рассказать о том, как встречалась с артистом, а также высказать его жене претензии.

Женщины встретились в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ . Объявившая себя любовницей Караченцова дама уверена, что в смерти актёра виновата его жена. Вдова актёра уверена, что никакой любовницей её мужа Подколзина не была, хотя не исключила мимолётные интрижки.

Вместе Поргина и Караченцов прожили 40 лет, их брак не был идеальным: у актёра были проблемы с алкоголем, которые сказывались на отношениях в семье. Но от жены Караченцов, несмотря ни на что, не уходил. Поэтому, считает Поргина, все его похождения не имеют никакого значения.

Подколзину вдова Караченцова знает.

Она писала мужу письма, причём в них называла меня самыми последними словами. Муж тогда уже был инвалидом. Какая любовница? — возмущалась Людмила Поргина в телестудии.

В эфире шоу прозвучала информация о возможной внебрачной дочери Караченцова и его изменах. Но вдова актёра не собирается ради слухов портить себе жизнь: целью своей жизни она поставила сохранение памяти о любимом человеке и всенародно любимом артисте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову открыли в день 75-летия актёра на его могиле на Троекуровском кладбище. Он запечатлён в образе графа Резанова — главного героя спектакля «Юнона и Авось».