https://static.news.ru/photo/00632766-3a89-11ea-8052-fa163e074e61_660.jpg Людмила Поргина Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Вдова артиста Николая Караченцова Людмила Поргина ответила на обвинения в растрате денег, собранных на лечение её покойного супруга. По её словам, многие упрекают её в жизни на широкую ногу, однако не принимают во внимание, сколько сил она потратила , ухаживая за мужем.

Интересно, что же я покупала? Бриллианты, золото? Это просто подлость по отношению к Караченцову, — поделилась актриса в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале «НТВ».

По её словам, после болезни Караченцова театр «Ленком» платил им зарплату в 120-130 тысяч рублей. Эти деньги уходили на лечение мужа и на ежедневные бытовые нужды. Сейчас она получает лишь половину этой суммы, однако благодарна и за это.

Я без претензий, это вообще подарок, потому что на сцену я не выхожу. У меня есть сын и друзья, они помогают, — пояснила Поргина.

Кроме того, актриса отметила, что путешествия обходятся ей значительно дешевле, чем предполагает общественность. В основном знаменитость отдыхает по горящим путёвкам. Последняя поездка в Италию, к слову, обошлась ей всего в 30 тысяч рублей.

Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года. В последние годы он боролся со злокачественной опухолью лёгкого.

Ранее Людмила Поргина поскандалила в эфире телешоу с предполагаемой любовницей мужа. Некая Екатерина Подколзина решила публично рассказать о том, как встречалась с артистом, а также высказать его жене претензии, писал NEWS.ru.