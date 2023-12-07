Вдова Градского впервые показала редкие семейные фотографии

Фото: Из личного архива Марины Градской (Коташенко)

Вдова композитора и народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко впервые показала редкие семейные фотографии. На снимках изображен их отдых у моря, а также поход в храм. Кроме того, на одной из фотографий изображена сама Коташенко с детьми Александром и Иваном.

Марина Коташенко — четвертая супруга Градского, они познакомились еще в 2003 году, однако узаконили свои отношения только в 2021 году. В 2014 году у них родился сын Александр, а в 2018 году — Иван. Отмечается, что Коташенко долгое время вела скрытный образ жизни и не вела страницы в социальных сетях.

Однако она решила прервать молчание и опубликовать совместные фотографии. На одном из снимков пара стоит в помещении, похожем на храм, держа в руках свечи. На втором снимке изображен сам композитор вместе с сыном. Отмечается, что эта фотография была сделана на берегу моря. На третьем снимке запечатлена сама Коташенко с подросшими сыновьями.

Фото: Из личного архива Марины Градской (Коташенко) Фото: Из личного архива Марины Градской (Коташенко) Фото: Из личного архива Марины Градской (Коташенко) Фото: Из личного архива Марины Градской (Коташенко) Фото: Из личного архива Марины Градской (Коташенко) Фото: Из личного архива Марины Градской (Коташенко) Фото: Из личного архива Марины Градской (Коташенко) Фото: Из личного архива Марины Градской (Коташенко) Фото: Из личного архива Марины Градской (Коташенко) Фото: Из личного архива Марины Градской (Коташенко)

Коташенко ранее рассказала о судебных разбирательствах с бывшей супругой Градского Ольгой Фартышевой. По ее словам, та потребовала выделить ей «супружескую долю» в наследстве, пытаясь уменьшить долю Александра и Ивана. При этом отмечается, что третья жена певца не смогла обосновать в суде свои претензии на имущество, судья отказал ей в исковых требованиях.