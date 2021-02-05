Вдова Грачевского рассказала о его борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a27a3914-6926-11eb-b7cd-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вдова художественного руководителя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала, что знаменитый режиссёр обратился в больницу только спустя неделю после уставленного диагноза COVID-19, до этого он пытался лечиться дома, консультируясь со знакомым врачом по телефону.

Первые семь дней было легко. Потом у него поднялась температура. Уговаривала его на компьютерную томографию, но он отказывался. Врач, который лечил мужа по телефону, сказал, что в этом нет необходимости, — рассказала в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале Белоцерковская.

Она уточнила, что ни кашля, ни одышки у Грачевского не было, только температура. Когда она всё же уговорила его пройти КТ, было уже поражено 75% лёгких.

Он когда узнал, почернел, — рассказала 36-летняя вдова.

В этот же день Грачевского госпитализировали. Поначалу он созванивался с друзьями и родными, давал интервью по телефону. Но ситуация ухудшалась, с кислородной поддержки его перевели на ИВЛ, затем у него отказали почки, а потом развился сепсис.

Сыну Белоцерковской и Грачевского в феврале исполнится 10 месяцев.

Как писал NEWS.ru, Екатерина Белоцерковская намерена разделить наследство Грачевского между всеми его детьми. По её мнению, никто из его наследников не должен остаться обиженным и каждый получит то, что ему полагается. Белоцерковская подчеркнула, что её супруг не был богатым человеком и все свободные средства вкладывал в развитие своего проекта «Ералаш». При этом в последнее время тележурнал переживал не лучшие времена и Грачевский даже подумывал о том, чтобы продать бренд.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище.