Вдова Грачевского раскрыла, как ее изменил муж Екатерина Белоцерковская: Грачевский сделал меня романтичной и мягкой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский в 2020 году

Вдова режиссера и сценариста Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала NEWS.ru, что до знакомства с ним она почти не умела готовить, была «в чем-то стервой, холодной и жесткой». По ее словам, именно художественному руководителю детского киножурнала «Ералаш» удалось изменить ее характер.

Он сумел растопить сердце, сделал меня очень романтичной, мягкой. Чтобы я плакала, когда смотрю кино, у меня никогда раньше в жизни такого не происходило. А теперь я смотрю какой-нибудь романтичный фильм и реву. Я научилась готовить, до встречи с Борей не умела. Могла яичницу пожарить или пельмени из магазина сварить... — сказала Белоцерковская.

По словам вдовы создателя «Ералаша», она научилась готовить даже ресторанные блюда и всю диетическую кухню, так как следила за рационом мужа. Екатерина считает, что когда любишь человека, хочется делать ему приятное.

После встречи с Борей для меня счастьем стала семья, в первую очередь: держать в чистоте и в порядке дом. Когда у нас появилась собака, это было неимоверное счастье. Затем родился Филипп — еще большее счастье, которое невозможно описать словами, перевернуло еще раз жизнь на 360 градусов уже нас двоих, — добавила Екатерина.

Грачевский скончался в январе 2021 года после перенесенного коронавируса. Белоцерковская до последнего надеялась, что муж выживет. Как рассказала вдова режиссера, она много говорит с сыном об отце и показывает ребенку его фото.

Ранее Мещанский районный суд Москвы частично удовлетворил иск продюсерского центра «Ералаш» к Белоцерковской и дочери Грачевского Ксении Алеевой-Грачевской. Наследников обязали выплатить 1,8 млн рублей в качестве неустойки по долгам экс-директора детского киножурнала, хотя изначально истец требовал около 8 млн рублей.