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Шоу-бизнес

Вдова Грачевского приехала на ток-шоу с неизвестным молодым человеком

16:00, 03 февраля 2021 33
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Белоцерковская посетила ток-шоу «Пусть говорят», где впервые после смерти супруга рассказала о совместной жизни с ним. Журналистка Марианна Саид Шах, также присутствовавшая на передаче, рассказала, что после эфира вдову Бориса Грачевского сопровождал некий молодой человек.

Марианна, долгое время дружившая с Грачевским, на ток-шоу поделилась отдельными эпизодами его жизни, в том числе подняла тему внебрачного сына создателя «Ералаша», чем вызвала недовольство его молодой вдовы.

По словам Саид Шах, Белоцерковская во время эфира держала себя в руках, но после окончания передачи поймала её за кулисами и высказала накопившиеся претензии. При этом журналистка подчеркнула, что во время беседы Екатерину сопровождал незнакомый ей молодой человек.

Катя стала кричать: «Зачем вы эту тему поднимаете? Зачем вы начали говорить про внебрачного сына? Вы сказали, что он его кровь!». Я очень удивилась. «Подождите, но в этом человеке действительно течет кровь Бори!»рассказала «Собеседнику» Саид Шах.

Она также выразила недоумение, почему Белоцерковская принимает Василису, которую родила Грачевскому его вторая жена Анна, но не принимает его сына, который родился до появлении Екатерины в жизни режиссёра.

Как сообщал NEWS.ru, Екатерина Белоцерковская намерена разделить наследство умершего супруга между всеми его детьми. По её мнению, никто из наследников Грачевского не должен остаться обиженным и каждый получит то, что ему полагается.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

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