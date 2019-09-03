Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Юлия Киселёва вновь вспомнила о том, как ей нелегко пришлось после смерти мужа — рэпера Децла. В Instagram она опубликовала фото домашних цветов, а заодно рассказала их и свою историю.

Гибискус продолжает радовать новыми цветами. Муж подарил это растение в маленьком горшочке, — написала она.

По словам Юлии, растение несколько лет не цвело, а этой зимой сбросило почти все листья. Она также призналась, что менять обстановку после трагедии пришлось не только цветам, но и сыну, и кошке, и себе, всех «надо было спасать».

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Гибискус продолжает радовать новыми цветами. Муж подарил это растение в маленьком горшочке. Несколько лет растение отказывалось цвести. Этой зимой куст очень плохо себя чувствовал, сбрасывал листья,пугал голыми ветками. Представь картину: три ветки, два листика. Менять обстановку после трагедии пришлось всем: сына, кошку, цветы и себя надо было спасать. (думала, что временно поживём в другом местене ожидала смены замков на дверях своего дома) К счастью растение выжило, ожило, покрылось новой листвой, отрастило веточки. Сейчас стоит усыпанное бутонами и цветёт огромными красивейшими цветами. Веточки сгибаются под тяжестью цветов! Разве не радость?! Гардения цветёт, Пассифлора цветёт, Гибискус цветёт! Каждый день раскрываются новые цветы - красота!

Публикация от Lapin avec la Lune... (@somamamori)

Как писал News.ru, в 2017 году Дэцл вместе с женой и сыном вручил московскому парку «Зарядье» собственноручно выращенные кусты авокадо. Он признался, что ему нравится возиться с растениями. Например, он выращивает некоторые виды цветов, в том числе орхидеи, гиацинты, розы, гибискус и физалис.

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