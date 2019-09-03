https://static.news.ru/photo/bb44bcac-ce32-11e9-aac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Юлия Киселёва вновь вспомнила о том, как ей нелегко пришлось после смерти мужа — рэпера Децла. В Instagram она опубликовала фото домашних цветов, а заодно рассказала их и свою историю.

Гибискус продолжает радовать новыми цветами. Муж подарил это растение в маленьком горшочке, — написала она.

По словам Юлии, растение несколько лет не цвело, а этой зимой сбросило почти все листья. Она также призналась, что менять обстановку после трагедии пришлось не только цветам, но и сыну, и кошке, и себе, всех «надо было спасать».

Как писал News.ru, в 2017 году Дэцл вместе с женой и сыном вручил московскому парку «Зарядье» собственноручно выращенные кусты авокадо. Он признался, что ему нравится возиться с растениями. Например, он выращивает некоторые виды цветов, в том числе орхидеи, гиацинты, розы, гибискус и физалис.