Вдова Булдакова отреагировала на слухи о романе с двойником Баскова

https://static.news.ru/photo/4b67769a-9956-11eb-aae7-96000091f725_660.jpg Людмила Булдакова Фото: youtube.com

Вдова советского и российского актёра Алексея Булдакова Людмила опровергла информацию о романе с двойником певца Николая Баскова Эдуардом Гладким. По её словам, мужчина на самом деле ей как сын и поддерживает в непростых ситуациях и помогает.

Женщина отметила, что он замечательный человек с головой на плечах. Людмила Булдакова рада, что следственные органы займутся проверкой махинаций с наследством — некая Татьяна Руднева якобы претендовала на её имущество.

Заявили, что муж этой женщины у Алексея был директором. Он его три раза всего видел. А делала всё это она, потому что ей очень хотелось иметь хорошую квартиру, а у неё не получалось. Я думала, она порядочная, а оказалось, это зверь. Да ещё врать так. Они ещё своё получат. Я ничего плохо не сделала, все это знают, — рассказала вдова артиста в беседе с телеканалом «360».

Булдакова призналась, что в больнице её не навестили даже племянники, а Гладкий пришёл, смог вытащить из плохого состояния, практически вернул с того света и привёл в чувство, за что она ему очень благодарна. Однако романтические отношения с двойником Баскова она опровергла. Сам Гладкий также подтвердил, что просто дружит с женщиной.

Народный артист России Алексей Булдаков скончался в Монголии на 69-м году жизни в апреле 2019-го в результате острой сердечной недостаточности. Церемония прощания прошла московском Доме кино.

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