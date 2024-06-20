«Вау»: Киркоров поразился выступлению экс-возлюбленной Киркоров похвалил выступление экс-возлюбленной Анастасии Стоцкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров посетил мюзикл «В джазе только девушки» в Конгресс-центре на Вернадского с участием его экс-возлюбленной Анастасии Стоцкой, соответствующее видео он опубликовал в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Певец оставил хвалебный отзыв на выступление артистки, которая предстала перед зрителями в образе звезды Голливуда Мерилин Монро.

Вау, — коротко написал он.

Стоцкая сыграла одну из главных ролей в мюзикле по мотивам голливудского блокбастера конца 1950-х. Постановка повествует об опасном приключении двух музыкантов, которым пришлось записаться в женский джаз-бэнд, чтобы спастись от пуль гангстеров.

Филипп Киркоров признавался, что Анастасия Стоцкая, которая являлась его подопечной, была «самой большой любовью его жизни». По словам поп-короля, со Стоцкой он «связан кармически». При этом артист не женился на ней, поскольку в тот период жизни «находился не в лучшем психологическом состоянии». Сама же Стоцкая рассказывала, что не хотел разрушать брак Киркорова с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

Киркоров ранее заявил, что артисты должны подстраиваться под ситуацию и соблюдать дресс-код, так как сейчас «непростое время». По его словам, главное в этом деле — «не пристраиваться».