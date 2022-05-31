Вассерман призвал игнорировать Пугачеву, чтобы ударить по ее самолюбию

Анатолий Вассерман / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общественности не стоит реагировать на слова покинувшей Россию Аллы Пугачевой, чтобы ударить по самолюбию певицы, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По мнению политика, звезда начнет переживать, если заметит, что к ее словам не так чутко прислушиваются, как раньше, пишет «Слово и Дело».

Я не вижу надобности в какой бы то ни было публичной реакции. Наоборот, если мы просто не обратим на нее внимания, это будет, на мой взгляд, сильнейшим ударом по ней, по ее самолюбию: «Как же, к моему слову уже не прислушиваются так чутко и трепетно, как в былые времена», — заверил Вассерман.

По его мнению, покинувшая Россию в непростое время Пугачева, как и другие «самопровозглашенные кумиры», потеряла самый ценный актив — любовь и признание публики. Вассерман призвал «не обращать внимания» на концерты таких звезд после их возвращения в Россию. Депутат считает, что наиболее болезненным ударом для подобных знаменитостей станут финансовые трудности.

Ранее глава «Мосфильма» Карен Шахназаров прокомментировал отъезд из России Аллы Пугачёвой и Чулпан Хаматовой. Режиссер дал понять, что его мало волнует решение звезд.