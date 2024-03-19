Вассерман назвал тексты песен SHAMAN и «Любэ» полезными для школьников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Тексты песен таких артистов, как SHAMAN, Олег Газманов, а также группа «Любэ», по большей части являются здравыми и полезными для российских школьников, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, речь идет исключительно об их содержании. Вассерман считает, что изучение текстов как минимум можно включить в курс литературы.

Я могу судить только по текстам. Тексты «Любэ», Газманова и SHAMAN мне представляются по большей части здравыми и полезными, с точки зрения музыкального исполнения судить не могу, насколько актуально их включать в курс музыки, а не только литературы, — заявил депутат.

Вассерман также предположил, что прививать российским школьникам любовь к Родине с помощью хороших песен может быть полезнее, чем включать в курс литературы «откровенно антисоветскую и антирусскую» повесть Георгия Владимова «Верный Руслан» вместо романа «Три минуты молчания».

Ранее депутат заявил, что в школьном курсе обществознания нет самого главного. По мнению депутата, в нем не уделяется должного внимания глубинным закономерностям.

До этого Анатолий Вассерман прокомментировал предложение президента Владимира Путина разрешить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов. Он посчитал инициативу вполне разумной.