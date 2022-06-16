Васильева ответила на обвинения Никоненко в продажности Актриса Васильева рассказала, что режиссер Никоненко недостоин любых ее слов

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Актриса Татьяна Васильева

Российская актриса Татьяна Васильева прокомментировала слова режиссера Сергея Никоненко, который ранее назвал ее «грязью, а не человеком», и обвинил в продажности. По словам артистки, она не помнит о существовании этого человека, несмотря на то что снималась в его фильме, передает Daily Storm.

Наверное, такой фильм, что я его быстро забыла. Как и режиссера. Они недостойны любых моих слов! — заявила актриса.

Также она отметила, что не готова ответить на критику режиссера, так как не понимает сути претензии.

Я бы ему ответила, но не знаю, что он имел в виду. Это у меня выгода какая-то? И в чем? Хотя мне неинтересно мнение этих людей, что бы они ни говорили. Этих персонажей. Меня интересует лишь мое собственное, — рассказала Васильева.

Ранее Никоненко в негативном ключе высказался о Васильевой. По его словам, она «может сказать все что угодно ради денег», в чем он убедился лично.