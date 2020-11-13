Васильев рассказал о сапогах, которые «свели с ума» новый модный сезон

Стилист и телеведущая Эвелина Хромченко в эфире передачи «Модный приговор» рассказала, что белые сапоги, завоевавшие популярность в прошлом году, не теряют актуальности.
Сезон осень-зима — 2020/21 просто сошёл с ума, помешавшись на белой обуви, — отметила Хромченко в эфире Первого канала.
По её словам, при покупке белых сапог, ботинок или туфель следует обратить внимание на оттенок сумочки в пару к ним — если он будет немного отличаться, то лучше вообще отказаться от такого образа или выбрать аксессуар совершенно другого цвета.
В свою очередь Александр Васильев отметил, что белые сапоги пользовались популярностью ещё в 1960-е годы.
Французский дизайнер Андре Куреж, в прошлом ассистент Кристобаля Баленсиаги, был автором этой серии. Такие сапожки в прошлом назывались moon boots, то есть «лунные сапожки», — рассказал он.
Историк моды уточнил, что такая обувь вошла в моду в эпоху первого полёта женщины в космос.
Ранее NEWS.ru писал, что Хромченко рассказала об актуальных и стройнящих фигуру брюках. Модель была продемонстрирована в эфире «Модного приговора».