«Ваши счета из казино»: Красовский рассказал о компромате на Пугачёву Красовский пообещал ответить компроматом на угрозы Пугачёвой «заговорить»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алла Пугачёва

Антон Красовский прокомментировал намерения Аллы Пугачёвой «начать говорить», если на её супруга Максима Галкина вдруг заведут уголовное дело за фейки. Об этом журналист сказал в эфире своего шоу «Антонимы», на очередной эфир которого был приглашён Юрий Николаев.

Речь идёт о высказывании галериста Марата Гельмана (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 30.12.2021), который передал сказанные Пугачёвой слова. «Я услышал: „Если на Максима заведут дело, то тогда я начну говорить и уже не остановлюсь“. Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем», — рассказывал на тот момент галерист.

Красовский прокомментировал эту угрозу тем, что и у него есть компромат на уехавшую певицу.

Алла Борисовна, насколько я понимаю, высказалась однажды. Мол, «если вы продолжите Максима мочить, я всё расскажу». Я не слышал лично от Аллы Борисовны такого, но нам тоже есть что рассказать про неё, если что, — пообещал публицист.

И чтобы не быть голословным, Красовский привёл в пример один случай, который, по его мнению, совсем не красит артистку.

Алла Борисовна, расскажите, как просили у начальника бабки на юбилей, а он вам ваши счета из казино показал, — припомнил журналист.

Юрий Николаев в ответ рассказал, что общался с Пугачёвой в день её рождения в апреле и певица собиралась приехать в Россию. Она пообещала отпраздновать именины дома и разговор выглядел очень мило.

Телеведущий уверен, что Пугачёва обязательно вернётся в Россию.

Вряд ли Алла найдет такую страну, которая была просто очарована ею, в которой носили на руках, делали всё возможное, всё, что она хотела, на самых разных уровнях, — говорит Николаев.

Ранее Сергей Соседов высказал своё мнение о возвращении Аллы Пугачёвой на родину. Он считает, что певица обязательно вернётся в Россию и, скорее всего, осенью, как и обещала.