«Ваша крошка на Таймс-сквер»: билборд с Монеточкой появился в Нью-Йорке

Билборд c изображением российской певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) появился в центре Нью-Йорка — на Таймс-сквер, о чём звезда сама рассказала в своём Instagram-аккаунте. Её треки рекомендуют к прослушиванию в рамках кампании Equal музыкального сервиса Spotify, направленной на поддержку женщин в шоу-бизнесе. На новость она отреагировала фразой «Ваша крошка на Таймс-сквер».
По статистике Spotify, только один из пяти исполнителей в чарте — женщина. Также на ресурсе появился плейлист Equal Russia, где собрали песни представительниц РФ.
Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь. Будем добрее в комментариях, лояльнее к тому, чего не понимаем, и строже к тому, что мешает стать счастливым, — написала Монеточка.