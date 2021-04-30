«Ваша крошка на Таймс-сквер»: билборд с Монеточкой появился в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/b5c7c2e2-a9a0-11eb-9776-96000091f725_660.jpg Фото: monetochkaliska/instagram.com

Билборд c изображением российской певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) появился в центре Нью-Йорка — на Таймс-сквер, о чём звезда сама рассказала в своём Instagram-аккаунте. Её треки рекомендуют к прослушиванию в рамках кампании Equal музыкального сервиса Spotify, направленной на поддержку женщин в шоу-бизнесе. На новость она отреагировала фразой «Ваша крошка на Таймс-сквер».

По статистике Spotify, только один из пяти исполнителей в чарте — женщина. Также на ресурсе появился плейлист Equal Russia, где собрали песни представительниц РФ.

Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь. Будем добрее в комментариях, лояльнее к тому, чего не понимаем, и строже к тому, что мешает стать счастливым, — написала Монеточка.

Монеточка получила известность в 2016-м, начав выкладывать в Сеть песни, записанные дома под фортепиано. Массовую популярность в РФ ей принёс альбом «Раскраски для взрослых», вышедший в 2018-м.

Ранее сообщалось, что российская певица Земфира выпустила на своём YouTube-канале клип на песню «Пальто» из нового альбома «Бордерлайн». Режиссёр — Рената Литвинова, ролик получился чёрно-белым.