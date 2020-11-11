Варнава удивила поклонников обнажённым фото

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клип американской певицы Билли Айлиш на песню Bad Guy набрал более одного миллиарда просмотров на YouTube. Ролик был опубликован на видеохостинге в марте 2019 года.

В песне Айлиш рассказывает историю отношении с неким «плохим парнем». Клип, который по просмотрам стал рекордным для певицы, срежиссировал Дэйв Майерс. Изначально трек входил в альбом исполнительницы под названием «When...