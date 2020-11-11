Варнава удивила поклонников обнажённым фото

Российская актриса Екатерина Варнава выложила на своей странице в Instagram фото в обнажённом виде и с париком на голове. Поклонников съёмка впечатлила, за четыре часа её публикация набрала более 90 тысяч лайков.
Нужно быть смешным для всех, — подписала она фото.
«Дзюба отдыхает», «Очень смело», «Тебя нужно рисовать», «Как картина», — прокомментировали подписчики. На смелое фото отреагировали и коллеги по цеху. «Искусство, любовь, обожания, обнимания, расцелования», — написала актриса Мария Кравченко. «Как горячо», — отметила певица Анна Седокова.
Как писал NEWS.ru, ранее звезда Comedy Woman снялась в полупрозрачном платье российского люксового бренда Maisonesve. Непривычный образ комедийной актрисы — женственной, утончённой в платье в пол цвета капучино заставил ахнуть пользователей. Платье выгодно подчеркнуло фигуру Варнавы, да и сама актриса была удивлена тому, как изменила её новая одежда.