Варнава с юмором объяснила, почему боится забеременеть

https://static.news.ru/photo/a320c6d8-3d04-11eb-9b53-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Варнава Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Комик и хореограф Екатерина Варнава заявила, что её страх забеременеть связан с переживаниями за внешность.

Во время YouTube-шоу «Плохие песни», в котором артистка приняла участие вместе с блогером Идой Галич, 36-летняя Варнава в шутку поделилась страхами.

Знаете, что меня пугает? Все говорят, что если я забеременею, мой нос станет ещё больше, — сказала женщина.

Варнава ранее призналась, что в юности часто была объектом насмешек. Иногда дело доходило и до драки. При этом артистка себя жертвой не называет и готова дать отпор любому обидчику. По её словам, она росла тихим и замкнутым ребёнком, которого было легко обидеть. В детстве из-за полученной травмы ей пришлось бросить танцы, она начала принимать лекарства, в результате чего набрала лишний вес. Затем начались подростковые проблемы с кожей.

Как писал NEWS.ru, бойфренд певицы Ольги Бузовой, блогер и музыкант Давид Манукян признался, что его возлюбленная слишком занята работой, чтобы родить ему ребёнка, а самыми желанными словами из её уст для него были бы слова «я беременна».