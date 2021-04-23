«Вариантов два»: Носорог-Туриченко назвал имя Зайца на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/f2df02ae-a49f-11eb-9bb9-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из шоу "Маска"

Кирилл Туриченко, заслуживший симпатию зрителей в роли Носорога на шоу «Маска», предположил, кто может скрываться в костюме Зайца. Певец стал героем афтер-шоу «Маска» на YouTube-канале.

Туриченко рассказал о своём участии в проекте, а также попытался отгадать имя фаворита шоу — Зайца. Артист отметил, что за время участия в проекте успел очень подружиться с ушастым героем и Ламой. По одной из версия Носорога, Зайцем может быть артист «Смехопанорамы». Это подтверждает, что ушастый герой так же накачан и является таким же полиглотом.

Когда я с ним за кулисами поздоровался, он мне сжал руку, рукопожатие очень крепкое. Он 100% «качается», в порядке физически. Это не Костюшкин, Костюшкин уже был. Он очень поджарый. Он полиглот, на любом языке может, — высказался о предполагаемом артисте Туриченко.

Оценил певец и версию жюри насчёт того, что под маской Зайца может скрываться юморист Тимур Батрутдинов. По мнению бывшего участника шоу, чем дальше, тем больше герой подтверждает именно эту версию.

Согласно ещё одной версии, ушастым любимцем публики может быть Денис Клявер. Но тут Туриченко усомнился, что певец может так искромётно шутить.

Заяц крут, ему равных нет в шутках. Он очень спонтанно может шутить, — похвалил нового друга артист.

В качестве последней версии Туриченко назвал ещё одно имя — Евгений Петросян.

Вариантов два — Петросян или Батрутдинов. Остановимся на Петросяне, — заявил окончательно запутавший зрителей Носорог.

Как сообщалось ранее, новые приглашённые гости появятся в ближайшем выпуске шоу «Маска» на НТВ. Зрителям предстоит угадать, кто выйдет на сцену в костюмах Мишки и Крокодила Гены, пишут в соцсетях организаторы проекта.