«Вампир» из «Битвы экстрасенсов» стал лучшим и оказался под угрозой вылета Артем Краснов стал лучшим в выпуске «Битвы экстрасенсов» и вызвался на дуэль

Артем Краснов, называющий себя вампиром, вновь стал лучшим по итогам нового выпуска «Битвы экстрасенсов». Однако вместе с тем он оказался под угрозой вылета. «Вампир» самостоятельно вызвался участвовать в дуэли против ученицы Влада Череватого, Ирины Певчих. Новый выпуск шоу появился на официальном сайте ТНТ.

В передаче Краснову удалось отгадать грехи пяти людей в студии. Он не только справился с заданием, но, как признались сами участники шоу, напомнил им о самых тяжелых событиях в жизни, которые давно их мучили.

Артем глубоко копнул, поднял информацию девятилетней давности, которая была, как незакрытый гештальт для меня. Теперь все, для меня все закончилось, — рассказал участник шоу.

Ирина Певчих, напротив, не стала проходить испытание из-за личных проблем. Она также отказалась от дуэли, на которую согласилась лишь против уговоров коллег согласилась. Однако экстрасенс не стала называть противника. Против нее вызвался Краснов. Оба экстрасенса справились с заданием от ведущего Ильи Ларионова, однако несмотря на это, уйти из проекта может как «вампир», так и «певчая на похоронах».

Ранее психолог Никита Кочетков объяснил, почему люди любят «Битву экстрасенсов», добавив, что когда в мире наступают так называемые смутные времена или эпоха перемен, как это было с пандемией коронавируса, люди стремятся найти какие-то незыблемые ориентиры для внутреннего успокоения. По его словам, такую потребность отчасти закрывают мистические шоу.