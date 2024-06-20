Вампир из «Битвы экстрасенсов» отметил победу в шоу с известной ясновидящей Вампир Краснов отметил победу в «Битве экстрасенсов» с ясновидящей Джебисашвили

Фото: vk.com/artemredblood

Артем Краснов

Участник 24-го сезона «Битвы экстрасенсов» Артем Краснов, называющий себя вампиром, отметил победу в шоу в компании звезды телепроекта ясновидящей Лины Джебисашвили. Экстрасенс опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, где позирует с коллегой и бокалом игристого в руках.

Угадайте, что отмечаем? — подписал он снимки.

24-й сезон «Битвы экстрасенсов» завершился накануне. Судьба финалистов решалась под Новосибирском — в деревне Кудельный ключ, которую местные жители называют «аномальной зоной». Деревенские утверждали, что дома в населенном пункте вспыхивают как спички, а пожары стали для них привычным делом.

Разгадать аномалию попытались четверо финалистов: родовой ведун и победитель 22-го сезона Максим Левин, вампир Артем Краснов, православная ясновидящая Лиза Петрова и деревенский колдун Александр Саков. Экстрасенсы работали до глубокой ночи, бродя по округе и выполняя ритуалы на кладбище. По итогам зрительского голосования больше всех баллов набрал Краснов.

Ранее Краснов прокомментировал ситуацию с москвичкой, которую обманули мошенники от его имени. Он заявил, что девушка «подарила» деньги злоумышленникам по своей инициативе. По его мнению, проблему в данном случае нужно искать не в том, кто предложил ей снять порчу, а в ней самой.