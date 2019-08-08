8 августа адвокат Бари Алибасова подал в суд на производителя средства для прочистки труб «Крот», которым продюсер случайно отравился в начале июня, а также на сеть гипермаркетов «Ашан», где эта жидкость была приобретена. Сумма иска — 100 миллионов рублей. Представители продюсера организовали по этому поводу пресс-конференцию. Она, так же как и вся история с отравлением, не обошлась без скандала.
Сразу же после отравления Бари Алибасова во многих СМИ появилась информация о том, что инцидент может быть всего лишь пиар-ходом, призванным вернуть продюсеру и его группе «На-На» былую популярность. Во время пресс-конференции журналистка издания «Собеседник» Мариана Саид Шах также усомнилась в том, что отравление «Кротом» имело место на самом деле. Бари Алибасов вступил в словесную перепалку с журналисткой, а после нескольких острых вопросов её вывели из зала.
Все ответы были заранее подготовлены. Был определённый сценарий, а к моим вопросам просто люди не готовы, они их боятся, — прокомментировала журналистка Мариана Саид Шах.