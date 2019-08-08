Столица Азербайджана на четыре дня стала центром притяжения звёзд российской и зарубежной эстрады. Каждый концерт — это около 70 выступлений именитых и начинающих артистов.

Почему Филипп Киркоров решил обойтись без эпатажа, как Ольге Бузовой оттоптали платье и что символизировали костюмы на красной ковровой дорожке. Об этом и не только — в материале News.ru.