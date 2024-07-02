Валя Карнавал заявила, что Долина стала мегапопулярной благодаря ей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Валя Карнавал (Валентина Карнаухова)

Блогер и певица Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) в интервью Надежде Стрелец заявила, что своей мегапопулярностью сейчас Лариса Долина обязана ей. По словам Карнавал, после публичной ссоры с ней на шоу «Музыкалити» 68-летняя исполнительница завела социальные сети и смогла перезапустить карьеру. Блогер добавила, что конфликт с Долиной произошел на фоне ее расставания с молодым человеком Сашей Стоуном, когда она «не принимала себя».

Бустер у Ларисы Александровны произошел гигантский. После этого выпуска у Ларисы Александровны появились все социальные сети. Она стала мегапопулярной, мега на слуху. Я считаю, что в этом есть, безусловно, моя заслуга. Как-то на этой агрессивной волне все это и случилось, — пояснила блогер.

Ранее Долина заявила, что ее высказывания оказали положительное влияние на Валю Карнавал и теперь девушка намерена получить музыкальное образование. По словам исполнительницы, к ней за соответствующей помощью блогер пока не обращалась. При этом Долина выразила готовность взять ее к себе на обучение при наличии соответствующего желания со стороны Карнавал и направить ее вокальные данные в нужное русло.

Долина также добавила, что блогер поблагодарила ее за преподнесенный урок. По словам артистки, они не оставили идею записать совместный трек и сейчас занимаются поиском подходящей композиции.