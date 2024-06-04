Валерия рассекретила имя певицы, из-за которой «пролетела» на Евровидении Певица Валерия назвала несправедливым отбор на Евровидении в 2009 году

Российская певица Валерия в шоу Иды Галич «Звезды в ответе» назвала несправедливым отбор в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2009 году. Артистка напомнила, как украинка Анастасия Приходько, представлявшая РФ, вообще не участвовала в борьбе.

Приходько возникла в последнюю секунду, ее просто впихнули. Те силы, которые могли ее впихнуть. Она не участвовала там. Вообще голосование странное было, — призналась Валерия.

Супруг певицы, продюсер Иосиф Пригожин вложил немало средств, чтобы записать песню на трех языках, а также видеоклип и создание образа для сцены. Однако Валерия не прошла отбор. По ее словам, тогда и речи не шло о честном отборе.

Напомним, победителем Евровидения 2024 года стал участник из Швейцарии. Финал состоялся 11 мая. Конкурс прошел в Швеции.

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров на съемках финала шоу «Новая Фабрика звезд» пристыдил российского певца Филиппа Киркорова за его воспоминания об участии в Евровидении. Лидер коллектива попросил исполнителя хита «Просто подари» «перекреститься и замолчать». Такой комментарий Шнуров дал после того, как Киркоров выступил в защиту песенного конкурса.