https://static.news.ru/photo/2daead7a-1fc8-11ea-9b9d-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Валерия впервые дала комментарий по поводу аварии, в которую угодил её сын Арсений Шульгин. По её словам, молодой человек не был пристёгнут, и трагедии удалось избежать только благодаря его девушке, которая смогла увести автомобиль от удара.

Она увела от удара. Если бы подставила другой бок, где Арсений сидел и его друг, их бы закружило, они бы улетели в кювет. Неизвестно, чем бы это всё закончилось, — рассказала она в эфире телеканала НТВ.

Она отметила, что молодые люди не были в состоянии алкогольного опьянения, а сама авария произошла по вине дорожных служб, которые не посыпали дорогу реагентами.

Как ранее сообщил NEWS.ru, Арсений Шульгин и его девушка Алина попали в аварию в Тосно, когда ехали в Санкт-Петербург. Молодому человеку потребовалось небольшое хирургическое вмешательство.