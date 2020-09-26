Валерия в ярко-красном платье и серебряных босоножках разозлила фанатов

https://static.news.ru/photo/3aeb1318-013e-11eb-9c75-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерия опубликовала снимок 2016 года со съёмок клипа «Можно, я побуду счастливой?», который вызвал раздражение у фанатов. На снимке певица предстаёт в ярко-красном платье с глубоким декольте от кутюрье Александра Арутюнова, образ красотки дополняют серебристые босоножки на высокой платформе.

Артистка сидит на ступеньках бассейна фешенебельного отеля в провокационной позе, широко расставив ноги. На тот момент певице 48 лет. И хотя её снимали сбоку, поклонники нашли повод для критики.

«Вульгарно! Надо быть скромнее!», «Уже не по возрасту», укоряли пользователи певицу в комментариях. На это Валерия только посмеялась в ответ, заметив в стиле Раневской, что у неё такая безупречная репутация, что её «давно пора испортить».

«Уже не по возрасту» - обожаю эту фразу, - призналась довольная певица.

Нашлись и защитники Валерии, которые признали, что певица чудесно выглядит и на возраст тут смотреть вообще не стоит. «Что же все зациклились с возрастом, причем чужим? Не по возрасту одета, не по возрасту раздета, не так стоит, не так сидит… не то съела, не так спела… Люди, будьте добрее, займитесь собой и своей жизнью», - от души ответила критикам артистки одна из её поклонниц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Валерия рассказала, какие отношения у неё сложились с бывшей женой продюсера Иосифа Пригожина Лейлой Фаттаховой и его дочерью от этого брака Елизаветой.