Валерия в модном пиджаке цвета хаки понянчилась с внучкой в ресторане

https://static.news.ru/photo/276cd058-796e-11eb-b4df-96000091f725_660.jpg Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерия с сыном, невесткой и маленькой внучкой устроила семейный завтрак вне дома. Певица организовала завтрак в ресторане.

Артистка по этому случаю нарядилась в модный пиджак цвета хаки. Во время завтрака певица с удовольствием понянчилась с крохотной внучкой и запечатлелась с ней на руках.

А мы уже собираемся на семейные завтраки вне дома. Выходной. Семья. Селин. Счастье, — подписала фото Валерия.

Семейная идиллия восхитила поклонников певицы. Многие отметили, что для своих 52 лет артистка выглядит очень молодо и похожа не на бабушку, а, скорее, на маму малышки. «Как вам идет лялька», «Красивая, наверное, девочка получилась», «Это настоящее счастье», «Валерия как куколка. Будто спите в холодильнике», «Вы так красиво улыбаетесь, Валерия, загляденье!», написали в комментариях пользователи.

Валерия только недавно стала появляться в гостях у сына. Её муж Иосиф Пригожин переболел коронавирусом, и пара была некоторое время на самоизоляции. Зато теперь певица постоянно видится с сыном Арсением Шульгиным.

Сын певицы стал папой в 22 года. Малышка Селин родилась 1 января. Арсений сам присутствовал на родах и поддерживал жену Лиану. Молодой бизнесмен считает себя счастливым отцом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Арсений Шульгин вместе с женой Лианой сводили новорождённую дочь Селин на плановый осмотр к врачу. Об этом рассказал сам папа малышки в соцсети и поделился с подписчиками фото.