Валерия усмотрела политику в слухах о покупке особняка Пригожиным

https://static.news.ru/photo/6b54ad10-b04f-11ea-a098-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерия прокомментировала слухи о покупке её мужем Иосифом Пригожиным особняка на Рублёвке за $50 млн. Певица считает, что кто-то преследует финансовые или политические интересы.

Артистка разочарована, что такую информацию распространяют серьёзные журналисты, например Караулов, который первым рассказал о «желании» Пригожина купить дом за фантастические деньги.

Кто-то сценарий красивый прописал: сначала нас сделали побирающимися, стоящими с шапкой за подаянием, потом — вымогающими пособие, а теперь решили вбросить это. Ну, ребят, это уж ни в какие ворота! Это вы называете журналистикой? — высказывает своё возмущение в Instagram певица.

Валерия выразила надежду, что в стране всё-таки ещё остались «думающие люди». Супруги не раз говорили, что у них нет коттеджа в России, зато есть прекрасная дача на Женевском озере.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иосиф Пригожин пребывает в шоке от слухов о покупке им дома на Рублёвке за $50 млн. Некоторые СМИ сообщили, что он и его супруга присмотрели себе дорогущий особняк в элитном месте.