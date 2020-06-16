Валерия усмотрела политику в слухах о покупке особняка Пригожиным

Кто-то сценарий красивый прописал: сначала нас сделали побирающимися, стоящими с шапкой за подаянием, потом — вымогающими пособие, а теперь решили вбросить это. Ну, ребят, это уж ни в какие ворота! Это вы называете журналистикой? — высказывает своё возмущение в Instagram певица.
Валерия выразила надежду, что в стране всё-таки ещё остались «думающие люди». Супруги не раз говорили, что у них нет коттеджа в России, зато есть прекрасная дача на Женевском озере.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Иосиф Пригожин пребывает в шоке от слухов о покупке им дома на Рублёвке за $50 млн. Некоторые СМИ сообщили, что он и его супруга присмотрели себе дорогущий особняк в элитном месте.