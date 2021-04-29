Валерия рассказала подробности главного скандала на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/d085b002-a96f-11eb-8503-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/valeriya_official

Российская певица Валерия впервые после главного скандала на шоу «Маска» с Азизой рассказала подробности того дня. Она входит в жюри и старается всегда очень внимательно изучать так называемое досье российских исполнителей.

Валерия призналась, что предполагала увидеть в костюме Пингвина Аниту Цой. Такого же мнения придерживались её коллеги.

Многие мои коллеги были уверены в этом. А оказалось, что там Азиза. Мы все были в полном шоке, — отметила она в интервью изданию «Собеседник».

После того как члены жюри попросили Азизу снять Маску, они увидели, как сильно расстроилась певица. Она сама призналась, что очень хотела участвовать в шоу и дальше. Азиза была так разочарована, что даже не стала исполнять последнюю песню и просто ушла со сцены. В зале воцарилась гробовая тишина и зрители, как и жюри ещё долго не могли прийти в себя.

После этого случая Валерия старается изучать музыкальный материал всех артистов, кого хотя бы раз упоминали в проекте. Затем она проводит длительный анализ, пытается приспособить к подсказкам, которые есть, и понять, насколько совпадает тот или иной персонаж.

Как ранее писал NEWS.ru, поклонники шоу «Маска» остались недовольны решением Филиппа Киркорова, из-за которого проект покинул Стас Пьеха, выступавший в костюме Неваляшки. Они потребовали убрать артиста из жюри.