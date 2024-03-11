Валерия рассказала об опасности сайтов знакомств Певица Валерия: на сайтах знакомств можно столкнуться с аферистами

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Поиски партнера через сайты знакомств могут быть опасны из-за риска стать жертвой аферистов, считает певица Валерия. В беседе с Пятым каналом она высказала мнение, что одинокий человек, скорее всего, не найдет на подобных ресурсах ничего хорошего.

Я совершенно не в теме, не знаю статистику. Действительно встречаются люди, находятся нормальные? Ну, слава богу, значит, есть шанс встретить свою любовь, значит, сайты нужны. Мне кажется, там аферистов много, это логично, опасно, — считает исполнительница.

При этом, как напоминает издание, Валерия уже 20 лет счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным и у нее нет необходимости пользоваться подобными платформами.

Ранее Валерия рассказала, что секретом ее стройности является правильное питание, в котором отсутствуют сладости и жирные продукты. Артистка заметила, что за сладкое в семье отвечает ее супруг — продюсер Иосиф Пригожин.

Также Валерия призналась, что хочет нянчить внуков. Артистка подчеркнула, что готова воспитывать «хоть десяток» внуков и внучек, которых ждет от своих детей. По ее словам, «чем больше всяких разных детей, тем лучше». Певица уточнила, что живет недалеко от сына Арсения Шульгина — примерно в 15 минутах, поэтому есть возможность часто навещать друг друга.