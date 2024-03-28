Валерия рассказала о трудностях записи альбома «Голос мой услышь» Валерия рассказала о трудностях записи альбома «Голос мой услышь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерия

Певица Валерия в ходе благотворительного марафона в поддержку подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского рассказала о трудностях записи альбома с песнями Муслима Магомаева «Голос мой услышь» в помощь жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Конечно, сложно. И, наверное, тем, кто это организовал — для них было сложнее всего. Потому что я подъехала в студию, слава богу, у меня было несколько часов, и все было экстренно. Абсолютно в таком экспресс-режиме, — ответила исполнительница на вопрос журналиста.

Она добавила, что поначалу не понимала, как будет звучать ее голос в дуэте с блогером Амирчиком. При этом Валерия назвала молодого человека талантливым и отметила, что следит за его творчеством.

И вот я приехала на студию, сначала я спела, потом он спел, потом вместе попели, и я поняла: каким-то волшебным образом наши голоса комплиментарны друг другу. То есть каким-то образом мы сочетаемся. У меня голос светлый, у него голос светлый, и как-то энергией мы совпали, — передает слова артистки корреспондент NEWS.ru.

Ранее стало известно, что участие в записи альбома также приняли Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Стас Михайлов, Ваня Дмитриенко и другие артисты. В записи альбома также участвовал актер Федор Бондарчук, который читал стихотворение. Артисты разных поколений исполнили великие песни Магомаева, сохранив при этом их мелодию.