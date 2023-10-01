Валерия рассказала, за что может бросить Пригожина Валерия заявила, что не простит Пригожина в случае измены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия

Певица Валерия заявила, что не сможет простить продюсера Иосифа Пригожина в случае измены. Она заявила в эфире НТВ, что это будет предательством. По словам исполнительницы, в их семье нет места даже для ревности, так как супруги всегда находятся рядом.

Если он мне завтра изменит, то точно нет. За этим кроется обман. Измена — предать твое доверие, веру в тебя. Но нам даже поревновать-то не приходится, поскольку мы всегда рядом. Знаем каждый шаг друг друга, — сказала Валерия.

По словам певицы, многие их знакомые отметили, что Пригожин изменился в лучшую сторону за 20 лет брака. В то же время Валерия призналась, что ей не нравится вспыльчивость супруга, хотя это не влияет на ее хорошее отношение к мужу.

Ранее певица сообщила, что сохранить любовь в семье проще, когда партнеры обладают схожими увлечениями и взглядами на жизнь. Валерия отметила, что она особенно ценит моменты, когда всей семье удается собраться вместе. Певица объяснила, что такое случается редко и ради таких моментов она даже готова рано просыпаться, чтобы приготовить завтрак для близких.

По мнению Пригожина, секрет семейного счастья заключается в способности уступать друг другу и учитывать интересы всех членов семьи.