Валерия раскрыла секрет стройности Певица Валерия: за сладкое в семье отвечает Иосиф

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Валерия

Певица Валерия рассказала, что секретом ее стройности является правильное питание, в котором отсутствуют сладости и жирные продукты, сообщает Пятый канал. В беседе с изданием артистка заметила, что за сладкое в семье отвечает ее супруг — продюсер Иосиф Пригожин.

У нас за сладкое в семье отвечает Иосиф. По нему видно, — объяснила 55-летняя певица.

Она добавила, что даже при плотном концертном и съемочном графике, находясь на площадке, она всегда может найти для себя здоровые продукты, которые входят в ее обычный рацион. В частности, артистка всегда старается брать из дома боксы с привычной пищей.

У меня всегда с собой какие-нибудь боксы, их из дома беру. Если даже нет, я всегда найду, что съесть здоровое, нормальное, — рассказала Валерия.

По ее словам, она может себе позволить съесть что-нибудь перед сном. Исполнительница также призналась, что не является сладкоежкой, чему очень рада. Тем не менее, если ей очень захочется какого-то лакомства, она может съесть его, но в умеренном количестве.

Ранее Валерия рассказала, что оставаться стройной ей помогают правильные пропорции белков, жиров и углеводов. Артистка отметила, что всегда «питается одинаково». При этом она не старается ограничивать себя в выборе продуктов.