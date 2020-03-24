https://static.news.ru/photo/dfd87492-6d96-11ea-9226-fa163e074e61_660.jpg Фото: valeriya/instagram.com

Певица Валерия рассказала, как пытается уберечь свою маму от коронавируса. По её словам, на время пандемии она перестала общаться с матерью. Теперь, чтобы справиться о её здоровье, она звонит родительнице по видеосвязи.

Мы маму изолировали от посетителей совершенно. Пакеты с продуктами и всем необходимым ставим под дверь. С хозяйством пока сама справляется — мы отменили приход помощницы. Это очень опасно, — написала певица в Instagram.

Комментарий Валерии появился в блоге Жасмин, где она призвала россиян изолировать пожилых людей от лишнего общения. В частности, певица рассказала о своей бабушке из Дербента и отметила важность ограничения контактов на время карантина.

По состоянию на 24 марта коронавирусом в мире заразились более 381 тысячи человек. 16,5 тысячи скончались. В России 438 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлении 17 человек. За последние сутки заболел 71 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в медицинском центре в Коммунарке, куда привозят больных коронавирусом, скончалась 69-летняя женщина. Она была госпитализирована в реанимацию ещё 19 марта. Погибшую звали Зинаида М. Её дочь недавно вернулась из отпуска в Португалии.